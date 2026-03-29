بلدية دبا الحصن تعلن انتهاء فرقها من التعامل مع آثار الحالة الجوية

أكدت بلدية دبا الحصن انتهاء فرقها الميدانية من التعامل مع آثار الحالة الجوية غير المستقرة التي شهدتها الدولة أخيراً، بعد جهود مكثفة نُفذت وفق خطة شاملة وعلى مدار الساعة، أسهمت في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، واستعادة انسيابية الحركة المرورية، وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي.

وأوضحت أن فرقها المتخصصة باشرت أعمالها منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، حيث جرى توزيعها وفق خطط مدروسة على المواقع الحيوية والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، مدعومة بأسطول من الآليات الحديثة والصهاريج والمضخات المخصصة لسحب المياه، ما مكنها من سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في مختلف المواقع.

وذكرت البلدية أن فرق العمل تمكنت من سحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، وإزالة الأشجار المتضررة والمتكسرة بفعل الرياح، بما ضمن سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية واصلت أعمالها المكثفة في تنظيف الطرق والمرافق العامة، وإزالة المخلفات الناتجة عن الأمطار، وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة، بما أسهم في تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة المشهد الحضاري للمدينة.

وأكد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن ما تحقق خلال الحالة الجوية يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق.