بلدية دبي: نفذنا 75 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار «استباقياً»

دبي - الإمارات اليوم

أثبتت بلدية دبي جاهزيتها العالية خلال الحالة الجوية، حيث تعاملت فرقها الميدانية والمتخصصة مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة على مدار الساعة، لضمان استمرارية الحياة اليومية في دبي دون أي تأثير، وحماية الممتلكات، والأصول العامة والخاصة.

وقال مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في البلدية، المهندس فهد العوضي، إن البلدية نفذت إجراءات استباقية استعداداً للموسم المطري، حيث مددت 75 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار، واستخدام 120 مضخة ثابتة، إلى جانب التنسيق المكثف مع مختلف الشركاء والإدارات لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع الحالات الجوية.

وأضاف أن أكثر من 3500 مهندس وفني متخصص عملوا ميدانياً، مدعومين بـ313 مضخة متحركة للتعامل مع تجمعات المياه، بهدف ضمان انسيابية حركة المرور وحماية الأصول والممتلكات في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد العوضي أن الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للبلدية تشمل الاستمرار في تنفيذ برنامج التصريف الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لنظام تصريف مياه الأمطار في دبي بنسبة 700% عن طريق تنفيذ 40 مشروعاً متكاملاً ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2033، مضيفاً أن الحزمة الأولى سيتم إنجازها في نهاية العام الجاري، ليتبعها بعد ذلك إنجاز حزم سنوية من المشاريع تراوح ما بين 5 إلى 8 مشاريع كل عام، لضمان استدامة البنية التحتية لمواجهة أي حالات جوية مستقبلاً.

وعملت الكوادر الميدانية التابعة لبلدية دبي على مدار الساعة كأبطال الميدان للتعامل مع البلاغات المتعلقة بتجمعات المياه والحالات الطارئة، وضمان استمرارية الحياة اليومية دون أي توقف، مستندة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تضمنت استخدام 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إلى جانب 290 آلية ثقيلة، و126 مركبة خفيفة، لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار ومعالجة أي تجمعات بكفاءة عالية. وأكدت البلدية أن التنسيق المستمر بين الفرق الفنية والإدارات المختلفة أسهم في الحد من تأثير الأمطار في الشوارع والمناطق الحيوية، مع الحفاظ على انسيابية الخدمات الأساسية ومواصلة الأنشطة اليومية بسلاسة في جميع أنحاء الإمارة.