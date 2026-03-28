طرق دبي: عودة خدمة الحافلة E101 للعمل إلى أبوظبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عودة خدمة الحافلة E101 المتجه إلى أبوظبي للعمل من محطة حافلات ابن بطوطة كالمعتاد. وجاء إعلان الهيئة لمستخدمي الحافلات عبر المدن إلى أبوظبي من خلال تدوينة في حسابها على منصة «إكس» قالت فيها: «لمستخدمي الحافلات عبر المدن إلى أبوظبي، تُفيدكم هيئة الطرق والمواصلات، بأن خدمة الحافلة E101 عادت للعمل من محطة حافلات ابن بطوطة كالمعتاد، نتمنى لكم رحلة سعيدة».