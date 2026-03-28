طرق الشارقة: عودة تدريجية لتشغيل خطوط النقل بين المدن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة العودة التدريجية لتشغيل خطوط النقل بين المدن، في إطار استئناف الخدمات وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة جاهزية باقي المسارات تمهيداً لإعادة تشغيل بقية الخطوط، بما يضمن استمرارية الخدمة وسلامة الركاب.

وشملت المرحلة الحالية تشغيل عدد من الخطوط، وهي:

خط 112 إلى إمارة عجمان

خط 117 إلى إمارة أبوظبي

خط 118 إلى مدينة العين

خط 116 إلى مدينة خورفكان عبر مسافي والفجيرة.

خط 611 إلى مدينة كلباء عبر مسافي والفجيرة.

كما تم تشغيل خط 66 للمواصلات العامة داخل مدينة كلباء.