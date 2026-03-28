244 ملم أعلى كمية أمطار سجلت خلال الحالة الجوية في جبل ينس برأس الخيمة

سجّلت الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، كميات لافتة، نتيجة تأثر الدولة بحالة جوية اتسمت بتكاثر السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن جبل ينس في رأس الخيمة تصدّر قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 244 ملم، تلاه المنامة في عجمان بـ234.7 ملم، ثم الهير في العين بـ234.1 ملم، كما سجّل جبل مبرح في رأس الخيمة 229.7 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في خطم الشكلة في العين 226.6 ملم.