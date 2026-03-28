قرقاش: الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن الإمارات تتعامل بثبات وكفاءة مع الاعتداءات الإيرانية، وستظل متمسكة بأن الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة.

وقال قرقاش، عبر إكس، اليوم السبت،: "ذهبت بعض الصحافة بعيداً في قراءة مواقف الإمارات، ولا بد من وضعها في سياقها الصحيح.. نتعرض لعدوان إيراني غاشم منذ أسابيع، يستهدف كياننا وبنيتنا الحيوية ويهدد حياة المدنيين، وهو ما نتصدى له بثبات وكفاءة، فالدفاع عن السيادة والوطن شرف ومسؤولية".وأضاف: "ومع ذلك نؤكد قناعتنا بأن الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار لعقود قادمة. من هنا تنطلق مواقفنا وتوجهاتنا".