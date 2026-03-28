مكتب أبوظبي الإعلامي: الجهات المختصة تتعامل مع حادثتي حريق في محيط "كيزاد"نتيجة اعتراض ناجح لصاروخ باليستي"
أعلن المكتب الإعلامي لأبوظبي أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادثتي اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية (أبوظبي – كيزاد)، الناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.
وأفاد المكتب بأن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من الجنسية الهندية تتراوح بين المتوسطة والبسيطة.
وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
