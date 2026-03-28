تحركات ميدانية مكثفة لاحتواء آثار المنخفض الجوي وتعزيز السلامة

تسببت الحالة الجوية التي شهدتها الدولة في جريان عدد من الأودية وارتفاع منسوب المياه بشكل لافت، ما أدى إلى إغلاق طرق رئيسة وحدوث انهيارات جبلية في مناطق متفرقة، فيما سارعت الجهات المختصة إلى تنفيذ تدخلات ميدانية مكثفة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

وأفادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأن جريان وادي البيح ووادي قداعة أدى إلى غمر الطريق العام الرئيس لشارع الإمارات (العابر)، ما استدعى إغلاقه مؤقتاً أمام الحركة المرورية، كإجراء احترازي لحماية مستخدمي الطريق إلى حين استقرار الأوضاع وانخفاض منسوب المياه.

وشهدت الإمارة فيضانات في عدد من الأودية والسدود، شملت سد وادي نقب، وسد المنصب، وسد أذن، وحاجز شوكة، بالتزامن مع إغلاق طرق عدة رئيسة وفرعية، من بينها طرق وادي الحلو، والمنـيعي، والشوكة بالاتجاهين، نتيجة وقوع انهيارات جبلية وأرضية على امتداد الطرق، بفعل كثافة تدفق المياه.

وامتدت الإجراءات الاحترازية لتشمل إغلاق طريق الشهداء، الممتد من مستشفى خليفة التخصصي حتى دوار الطويين بالاتجاهين، نتيجة عبور أحد الأودية وارتفاع منسوب المياه، فيما دعت الشرطة إلى ضرورة التزام الجمهور بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن محيط السدود ومجاري الأودية، وعدم الاقتراب من المناطق الخطرة، بما يضمن سلامتهم ويتيح لفرق الطوارئ أداء مهامها الميدانية بكفاءة ودون عوائق.

كما شددت على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب ارتياد المناطق الجبلية والمنخفضة المعرضة لجريان السيول، خصوصاً في ظل احتمالية حدوث تدفقات مفاجئة، داعية الجميع إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأكدت التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة، عبر خطط استباقية وانتشار ميداني منظم، يهدف إلى الحد من المخاطر وتقليل آثار المنخفض الجوي، بما يعزز سلامة المجتمع واستمرارية الحياة اليومية بشكل آمن.

وكثفت بلدية كلباء جهودها الميدانية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، حيث دفعت بـ52 مضخة لسحب مياه الأمطار، إلى جانب 37 صهريجاً لتجميع المياه المتراكمة في المواقع الحيوية، مدعومة بـ206 آليات ومعدات خفيفة وثقيلة، تم توزيعها وفق خطة انتشار تستهدف المناطق الأكثر تأثراً.

كما شارك في العمليات الميدانية 518 من الكوادر البشرية، من إداريين ومهندسين وفنيين، عملوا على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة تجمعات المياه، والحفاظ على انسيابية الحركة في الطرق والأحياء السكنية.