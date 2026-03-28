شرطة عجمان تصدر شهادات الإتلاف لـ «المركبات المتضررة» استباقياً

قال مدير مركز شرطة المدينة الشامل، العقيد غيث خليفة الكعبي، إن القيادة العامة لشرطة عجمان بادرت إلى تنفيذ مبادرة استباقية لتقديم خدمة إصدار شهادات إتلاف وفقدان للمركبات المتضررة نتيجة تجمع مياه الأمطار في الإمارة، لتمكين المتعاملين من استكمال إجراءاتهم من دون عناء.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية والأمنية تنفذ على مدار الساعة مسحاً ميدانياً شاملاً لمختلف مناطق الإمارة، لاسيما التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه، لرصد المركبات المتضررة التي تعرض بعضها لأعطال أو تلف، إضافة إلى فقدان لوحات أرقام بعضها.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان أتاحت تقديم الخدمة عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، وقد تم إنجاز ما يتجاوز 94%‌ من الخدمة عبر التطبيق، في تجسيد لتقديم خدمات ذكية وسريعة تلبي تطلعات المجتمع.

وأضاف أن شرطة عجمان أصدرت شهادات الإتلاف والفقدان استباقياً، الأمر الذي يُمكّن أصحاب المركبات من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التأمين بسهولة.