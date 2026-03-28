منطقة شوكة في رأس الخيمة تسجل أعلى كمية أمطار بـ 77.5 ملم

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، نتيجة تأثر البلاد بحالة جوية نشطة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، أن منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة سجّلت أعلى كمية أمطار في الدولة بلغت 77.5 ملم، فيما جاءت منطقة كلباء في إمارة الشارقة في المرتبة الثانية بكمية بلغت 65.8 ملم، تلتها منطقة أم الغاف في إمارة رأس الخيمة بـ60.6 ملم.

كما سجّلت منطقة وادي الطوى في إمارة الفجيرة 57.2 ملم من الأمطار، فيما بلغت الكمية في منطقة الذيد بإمارة الشارقة 53.9 ملم. وتعكس هذه المعدلات استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية التي تشهدها، وما يصاحبها من هطول أمطار على مناطق متفرقة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة المجتمع.

65.8

ملم، كمية الأمطار بمنطقة كلباء في إمارة الشارقة.