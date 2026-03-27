شرطة أبوظبي تتعامل مع 117 ألف بلاغ خلال الحالة الجوية

تعاملت شرطة أبوظبي مع أكثر من 117 ألف بلاغ ورد إلى غرف العمليات في أبوظبي والعين والظفرة خلال تأثر الإمارة بالحالة الجوية المدارية خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس 2026م، مؤكدة جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها عبر منظومة متكاملة من الفرق الميدانية والتقنية.

وأوضحت أن الدوريات المرورية والأمنية عملت على مدار الساعة لتعزيز السلامة على الطرق، وتنظيم الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.