شرطة الشارقة تدعو مستخدمي الطرق للالتزام بالمسارات المحددة لتسيير الشاحنات مؤقتاً

أهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمستخدمي الطرق التعاون وتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بالمسارات المحددة لتسيير الشاحنات مؤقتاً عبر المسار البديل، بدءاً من ميدان الذيد المجاور لمبنى قناة الوسطى، مروراً بميدان الجامع، ثم باتجاه ميدان الحصن وصولاً إلى طريق (الذيد – الشارقة). ودعت السائقين إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية.