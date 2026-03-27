خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومريم عيد المهيري نائباً للرئيس.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من غانم سلطان السويدي، وعمر عبيد الحصان، ومحمد حمزة القاسم، ومبارك حمد المهيري، وحمد علي الظاهري.