بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل 21,5 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير "دبي الإنسانية" قافلة إغاثية تنقل 21.5 طناً مترياً من المساعدات الطبية الحيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أنه من المرتقب أن تصل القافلة إلى وجهتها خلال أيام قليلة.