شرطة الشارقة تدعو لاستخدام شارع "الإمارات العابر" لتسهيل الحركة المرورية

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مستخدمي الطريق إلى اتخاذ شارع الإمارات العابر، مساراً للتنقّل بين إمارة الشارقة وبقية إمارات ومدن الدولة، لانسيابية الحركة المرورية في الوقت الراهن. وأشارت إلى أنه على السائقين الراغبين في التوجه إلى المنطقة الشرقية، استخدام شارع الإمارات، ومنه التوجه عبر نفق طريق خورفكان للوصول إلى المنطقة الوسطى والشرقية بكل انسيابية.

وأكدت شرطة الشارقة، على أهمية تجنّب الخروج في الوقت الحالي، إلا للضرورة، حرصاً على سلامة الجميع، ودعماً لانسيابية الحركة المرورية. وللاستفسارات وطلب الدعم يُرجى التواصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الرقم 901 على مدار الساعة.