"التربية": إعادة فتح باب التسجيل في المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل في المسار المتقدم للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية، ضمن جهودها الرامية إلى تنمية القدرات الأكاديمية للطلبة المتميزين وتعزيز مهاراتهم العلمية، وإعدادهم للمسارات التعليمية المتقدمة في المراحل اللاحقة.

في وقت دعت إدارات مدارس الحلقة الثانية، أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهمن خلال الفترة المحددة من 26 مارس وحتى 10 أبريل، عبر خدمة التسجيل الإلكتروني، موضحة أن الفئة المستهدفة تشمل طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع، ممن تنطبق عليهم شروط القبول المعتمدة.

وأوضحت المدارس، أن القبول في المسار المتقدم يخضع لجملة من المعايير الأكاديمية، أبرزها استيفاء شروط الترشيح المرتبطة بالمستوى الدراسي، وأداء اختبارات القبول في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى الحصول على درجة النجاح وفق المعايير المحددة.

وأشارت إلى أن الأولوية في القبول تُمنح للطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات القبول، وكذلك للطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة، وذلك وفق توفر الشواغر في المرحلة الصفية المتقدم إليها.

وبيّنت الوزارة، الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للالتحاق بالمسار المتقدم، حيث يشترط حصول الطالب الراغب في الالتحاق بالصف الخامس المتقدم على 83% (B) في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، بينما يُشترط حصول الطلبة الراغبين في الالتحاق بالصفوف السادس والسابع والثامن المتقدم على 80% (B-) في المواد ذاتها، استنادًا إلى شهادة نهاية العام الأكاديمي السابق.

وحددت الوزارة عددًا من شروط التسجيل، منها أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات أو أبناء المواطنات أو مواطني دول مجلس التعاون أو من أصحاب المراسيم، وأن يكون مقيدًا في الصف الدراسي المؤهل للتقدم، مع توفر شاغر في الصف المطلوب.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم الهوية الإماراتية سارية المفعول، وشهادة ميلاد الطالب، والشهادات الدراسية للعام الأكاديمي السابق، ومعادلة الشهادة للطلبة القادمين من خارج الدولة، ووثيقة إثبات السكن مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار موثق أو ملكية عقار، إلى جانب نسخة من المرسوم لفئة أصحاب المراسيم.

وأكدت الوزارة أن اختيار المسار المتقدم يتم ضمن خدمة تسجيل وقبول الطلبة في المدارس الحكومية عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المسار يوفر بيئة تعليمية متقدمة تركز على تنمية مهارات التفكير التحليلي والبحث العلمي لدى الطلبة، بما يدعم تفوقهم الأكاديمي ويعزز جاهزيتهم للمستقبل.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاستفادة من فترة التسجيل المحددة، والتواصل مع إدارات المدارس أو اختصاصي الإرشاد الأكاديمي للحصول على مزيد من الإرشادات المتعلقة بآلية التسجيل ومتطلبات القبول.