شرطة دبي تستحدث منصات للتعامل الفوري مع الأمطار وتجمعات المياه

كشف مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، العميد تركي عبد الرحمن بن فارس، عن تطبيق عدة محاور للتعامل مع منخفض العزم وما صاحبه من تقلبات في الطقس وسقوط أمطار بغزارة، شملت استحداث منصات ترصد مناطق تجمعات الأمطار والطرق التي تشهد انسيابية في الحركة وتغذية تطبيق "ويز" الملاحي بها لإرشاد مستخدمي الطريق ورفع جاهزية غرفة العمليات والعمل بالطاقة الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ وتكثيف التواجد الميداني.

وقال العميد تركي عبد الرحمن بن فارس، في فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن شرطة دبي تعاملت مع "منخفض العزم" وما صاحبه من تقلبات في الطقس، عبر محاور عدة شملت التنسيق المسبق مع الشركاء في الإمارة، ووضع الخطط للتعامل مع حالات تجمع الإمطار.

وأضاف أن المحور الثاني تمثل في رفع جاهزية غرفة العمليات والعمل بالطاقة الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخل الفوري حال تلقي بلاغات عبر خط الطوارئ، أو من خلال المراقبة الحية للشوارع.

وأشار إلى أن المحور الثالث تمثل في استحداث منصات خاصة للتعامل مع المنخفض، شملت منصة ذكية لرصد الشوارع والتقاطعات التي تتجمع بها مياه الأمطار، وتغذيتها مباشرة عبر منصة أخرى إلى تطبيق "ويز" الملاحي حتى يتعرف أفراد الجمهور فوراً على الطرق المناسبة التي تشهد انسيابية في الحركة، أو التي لا توجد بها أي تجمعات يمكن أن تعيق حركة السير.

وتابع بن فارس، أن المحور الرابع يتعلق بالجانب الميداني، إذ كثفت شرطة دبي من تواجد دورياتها في أماكن تجمعات الأمطار والتقاطعات لتقديم المساعدة الفورية إلى رواد الطرق وإرشادهم إلى المسارات المناسبة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد لدى فرق الإنقاذ البري للتعامل الفوري مع بلاغات الحوادث والحالات الطارئة.

إلى ذلك، أتاحت شرطة دبي في حال تعرض المركبة لأي أضرار بسبب الأحوال الجوية، إمكانية التقدم بطلب شهادة «لمن يهمه الأمر» بسهولة من خلال قائمة الخدمات في تطبيق الذكي عبر الهواتف المتحركة.

وأهابت بأفراد الجمهور الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المتخصصة لحين انتهاء تقلبات الطقس، مشيرة إلى أن ضرورة ترك مسافة كافية أثناء القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات، وتخفيف السرعة والحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة، وتجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ، لافتة إلى التواصل المباشر في حالات الطوارئ عبر رقم 999 وفي حالة الاستفسار على الرقم 901.