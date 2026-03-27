"إقامة دبي" تستقبل القادمين بختم تذكاري لشعار “كأس دبي العالمي 2026”



استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي القادمين عبر مطارات دبي بختم تذكاري خاص يحمل شعار “كأس دبي العالمي 2026”، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الـ30 (اليوبيل اللؤلؤي) من هذا الحدث العالمي، الذي سيقام بتاريخ 28 مارس الجاري في مضمار ميدان لسباق الخيل بدبي، ويُعد من أبرز وأغلى سباقات الخيول على مستوى العالم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص إقامة دبي على دعم الفعاليات الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للأحداث الكبرى، من خلال مبادرات نوعية تُثري تجربة المسافرين وتمنحهم تجربة ترحيبية استثنائية تعكس الهوية الحضارية للدولة.

ويجسد الختم التذكاري رمزًا احتفاليًا يوثّق النسخة الـ30 من البطولة، ويعكس فخر دولة الإمارات بتنظيم هذا الحدث العالمي، حيث يُخلّد المناسبة على جوازات زوار دولة الامارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي، في تجربة فريدة تجمع بين الابتكار والبعد الإنساني في استقبال المسافرين.

