قرقاش: لم نرد هذه الحرب وسعينا لتجنبها.. وإرهاب المعتدي لن ينال من عزيمتنا

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الموقف الإماراتي ثابت، في صلب التصدي للعدوان الإيراني الغاشم. موضحاً أن الإمارات لم ترد هذه الحرب وسعت لتجنبها.

وقال قرقاش بتغريدة في حسابه

الرسمي على منصة "إكس": "الموقف الإماراتي ثابت وصلب، وسرديتنا حاضرة بثقة وإقناع، ولغتنا واضحة تقوم على المنطق، في صلب التصدي للعدوان الإيراني الغاشم. لم نرد هذه الحرب وسعينا لتجنبها، لكن إرهاب المعتدي ونواياه المبيتة وعدوانه السافر لن ينال من عزيمتنا".

وأضاف: "حضور الموقف الإماراتي عبر مختلف المنابر مكسب حقيقي في معركة السرديات