«بدون طلب».. شرطة عجمان تصدر شهادات للمركبات المتضررة من تجمعات مياه الأمطار

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة استباقية لخدمة المركبات المتضررة نتيجة تجمع مياه الأمطار وإصدار شهادات الإتلاف والفقدان دون تقديم طلب مسبق من أصحاب المركبات لتمكينهم من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التأمين بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة.

وأكد مدير مركز شرطة المدينة الشامل، العقيد غيث خليفة الكعبي أن المبادرة تهدف إلى التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم دون عناء، من خلال إصدار الشهادات اللازمة للمركبات المتضررة أو لوحاتها المفقودة نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

وأشار إلى أن فرق الدوريات المرورية والأمنية نفذت مسحاً ميدانياً شاملاً لمختلف مناطق الإمارة، لا سيما المناطق التي شهدت تجمعات كبيرة لمياه، حيث تم رصد المركبات المتضررة التي تعرض بعضها لأعطال أو تلف, إضافة إلى فقدان لوحات أرقام بعض المركبات، واتاحت تقديم الخدمة عبر نطبيق شرطة عجمان الذكي، حيث تم إنجاز ما يتجاوز %94 من هذه الخدمة عبر التطبيق، في تجسيد واضح لتقديم خدمات ذكية وسريعة تلبي تطلعات المجتمع.

وأضاف أن شرطة عجمان قامت بإصدار شهادات الإتلاف والفقدان بشكل استباقي، الامر الذي يمكن أصحاب المركبات من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التآمين بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، مما ساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمة واختصار مراحلها.

وأكد أن شرطة عجمان مستمرة في تطوير خدماتها الاستباقية التي تجاوز توقعات المتعاملين، وخاصة خلال فترة الازمات والكوارث، مما يعزز جودة الحياة ويجسد دورها المجتمعي.