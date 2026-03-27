6 إجراءات للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية خلال الأجواء الممطرة، مؤكدة أن القيادة في مثل هذه الظروف تتطلب مزيدًا من الحذر والانتباه لتفادي الحوادث.

وأوضحت أن هناك 6 إجراءات أساسية ينبغي اتباعها لضمان القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار، تشمل:

ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام في حالات التوقف المفاجئ.

التأكد من سلامة الإطارات ومسّاحات الزجاج والإضاءة لضمان وضوح الرؤية والسيطرة على المركبة.

القيادة بحذر وتخفيف السرعة خصوصًا على الطرق الزلقة.

تجنب تجمعات المياه والمنخفضات لتفادي تعطل المركبة أو الانجراف.

الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات السيول، نظرًا لخطورتها خلال الأمطار الغزيرة.

الحذر من ارتداد مياه البحر على السواحل، خاصة في المناطق القريبة من الشواطئ.