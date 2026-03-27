إنقاذ فتى جرفته مياه وادٍ في خورفكان

أفادت إدارة الدفاع المدني في خورفكان بأنها تعاملت مع بلاغ، ورد في الساعة الرابعة من عصر أول من أمس، يفيد بسقوط فتى عربي (15 عاماً) في مجرى أحد الأودية أثناء لعبه بالقرب منه، قبل أن تجرفه المياه بفعل قوة التيار في منطقة زبارة بخورفكان.

وأوضحت الإدارة أن الفتى انجرف لمسافة داخل الوادي حتى وصل إلى منطقة كثيفة بالأشجار، حيث علق بينها، ما أسهم في إيقاف اندفاعه مؤقتاً ومنع تفاقم حالته، إلى حين وصول فِرَق الإنقاذ.

وأضافت أن فِرَق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تنفيذ عملية بكفاءة وفاعلية من قبل رجال الدفاع المدني، أسفرت عن إخراج الفتى وهو في حالة صحية جيدة، من دون تسجيل أي إصابات.