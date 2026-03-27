بلدية الحمرية تسحب التجمعات المائية وتُؤمّن انسيابية الطرق

استنفرت بلدية الحمرية جهودها الميدانية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية المصاحبة لمنخفض «العزم»، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لاحتواء وسحب مياه الأمطار من الشوارع والدوارات، بما يضمن الحفاظ على سلامة البنية التحتية، واستمرارية الحركة المرورية من دون تأثر.

وأكدت البلدية أنها فعّلت خطة الطوارئ والأزمات، ورفعت مستوى الجاهزية لدى فِرَق العمل التي تم إعدادها مسبقاً وفق خطط مدروسة، لضمان سرعة الاستجابة، والتعامل الفوري مع مختلف المستجدات الميدانية، في ظل الظروف الجوية المتقلبة، كما سخّرت إمكاناتها البشرية والفنية، حيث تم توزيع الفِرَق المختصة على مختلف مناطق المدينة للعمل على مدار الساعة، لرصد تجمعات المياه ومعالجتها بشكل عاجل، إلى جانب تعزيز جهود تصريف المياه من الدوارات والطرق الرئيسة، بما يُسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة العامة.