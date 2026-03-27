«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تتفقّد أُسر الأيتام المتضررة من الأمطار

كثفت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها لتفقد أوضاع أسر الأيتام المتضررة من الأحوال الجوية، للاطمئنان على سلامتها وحصر احتياجاتها في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وشكّلت المؤسسة لجنة مختصة لحصر الأضرار، وتقييم نطاقها بشكل دقيق، بما يُسهم في إعادة الاستقرار المعيشي، وتعزيز شعورها بالأمان في ظل الظروف الراهنة.

كما عملت على متابعة عملية التعلّم عن بُعد للأبناء الطلبة المنتسبين للتأكد من سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية في إطار مشروع «علّم بالقلم» الداعم لتعليم الأبناء، حيث رُصِدَت حاجة نحو 200 طالب إلى أجهزة التعلّم عن بُعد، واتُّخِذَت الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية تحصيلهم الأكاديمي، وتذليل التحديات التي قد تواجههم خلال هذه المرحلة.

وأكدت مدير عام المؤسسة، منى بن هدة السويدي، أن «متابعة أوضاع الأسر في مثل هذه الظروف تُمثّل أولوية إنسانية ومؤسسية»، مشيرة إلى أن فِرَق العمل باشرت تنفيذ خطط الاستجابة السريعة لمساندة الأسر المتضررة، وتواصلت مع الأسر المتأثرة بشكل مباشر للوقوف على احتياجاتها، ما يعكس التزامنا المستمر برعاية الأبناء وأسرهم في مختلف الظروف.

وأضافت السويدي أن دعم الطلبة لمواصلة تعليمهم يُعدّ محوراً أساسياً في جهود المؤسسة، حيث تم تفعيل قنوات التواصل والمتابعة لضمان استمرارية التعلّم عن بُعد، وتقديم التوجيه والدعم اللازمين للأسر والطلبة، بما يعكس التزام المؤسسة بتمكين الأبناء أكاديمياً، والحفاظ على استقرار مسيرتهم التعليمية مهما كانت التحديات.