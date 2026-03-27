«شرطة حتا» تُحذّر من دخول مجاري المياه وممارسة «الهايكنغ»

أكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، انتشار دوريات المركز في مختلف مناطق حتا للتعامل مع البلاغات، سواء كانت في المناطق الجبلية أو الأودية، أو التعامل مع بلاغات الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة.

وبيّن أن دوريات المركز تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية، في قدرتها على السير في المناطق الوعرة، بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إضافة إلى توافر المعدات التي تُستخدم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة.

وحث السياح والزائرين والسائقين على توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض حياتهم للخطر.

وشدد على أهمية عدم ممارسة رياضة تسلق الجبال (الهايكنغ)، أو ارتياد الأودية، في ظل ارتفاع وتيرة سقوط الأمطار المتواصلة، داعياً إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة ووضوح، من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

ولفت إلى أن مركز حتا، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تواصل الجاهزية التامة للتعامل مع أي بلاغات طارئة، ضمن الحملة المستمرة التي يُطبّقها في حال سقوط الأمطار، حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة»، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، كانحصار المركبات في المياه الجارية، أو حوادث السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

وأوضح أن مركز شرطة حتا يتخذ، فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية، إجراءات سريعة عدة، من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، وأولى هذه الخطوات إشعار الدوريات بتغطية الشوارع، وتشغيل اللوحات لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفِرَق الإنقاذ البري والبحري، استعداداً لأي حالة طارئة، متمنياً السلامة للجميع.