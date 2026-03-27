سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة، المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس الوثبة في أبوظبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.