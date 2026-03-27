شرطة دبي تدعو سائقي درّاجات التوصيل إلى وقف خدماتهم خلال التقلبات الجوية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي درّاجات التوصيل إلى الالتزام بوقف التنقل وتقديم خدمات التوصيل، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار، بما يُسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكّد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى سائقي درّاجات التوصيل، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية، حيث نفذ الفريق الميداني في إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور حملة توعوية، استفاد منها 100 من سائقي درّاجات التوصيل، لتوعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، واتباع الإرشادات المرورية الخاصة بقيادة الدرّاجات، وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خصوصاً أثناء هطول الأمطار.

وأشار إلى خطورة السلوكيات الخطأ أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مثل الدخول إلى تجمعات المياه، أو الوقوف على كتف الطرق، أو داخل الأنفاق وتحت الجسور، لما يُشكله ذلك من خطر كبير على قائدي الدرّاجات ومستخدمي الطريق.

وأضاف أن الحملة شملت تعريف السائقين بمنصة السلامة المرورية، والاطلاع على المواد التوعوية المتعلقة بسلامة قائدي الدرّاجات، بما يُعزّز ثقافة القيادة الآمنة لديهم.

وشدد على أن الالتزام بالتعليمات المرورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأحوال الجوية، يُعدّان من أهم العوامل للحد من الحوادث.

كما قامت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بتوعية سائقي مركبات الأجرة، بهدف رفع مستوى الوعي بالممارسات الآمنة أثناء القيادة، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية.