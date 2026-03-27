اليوم.. أمطار غزيرة على أغلب مناطق الدولة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق الدولة على فترات، بجانب انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تراوح بين 30 و60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً خصوصاً مع السحب، ويحدث المد الثاني عند الساعة 08:05، والجزر الأول عند الساعة 15:02، وفي بحر عُمان يكون الموج مضطرباً خصوصاً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26، والمد الثاني عند الساعة 05:10، والجزر الأول عند الساعة 10:55، والجزر الثاني عند الساعة 23:56.