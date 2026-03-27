بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل واجب التعازي في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة

قدّم وفد نسائي تعازي سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة، المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي انتقل إلى جوار ربه خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمجلس العزاء، الذي أُقيم بمجلس الوثبة في أبوظبي، حيث جرى تقديم واجب العزاء إلى زوجة الشهيد وأسرته، وترأست الوفد الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، وضم عدداً من الشخصيات النسائية، ونقل الوفد تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وصادق مواساتها إلى أسرة الشهيد، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت زوجة الشهيد محمد أزنيبلة عن خالص شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وللقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على ما أبدوه من مواساة صادقة ومشاعر إنسانية نبيلة، كان لها بالغ الأثر في التخفيف من وقع هذا الفقد الأليم، وأكدت أن هذه اللفتة الكريمة تعكس القِيَم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب أسر الشهداء ومساندتهم.