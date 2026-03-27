فيصل بن سليطين: دبي ستبقى مدينة الحالمين ورواد الأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، أن دبي وضعت نفسها بنجاح على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أنها استقطبت خلال عام 2025 نحو 9800 مليونير جديد، كأعلى صافي تدفق للأثرياء على مستوى العالم.

وقال بن سليطين، في لقاء مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن دبي ستبقى وجهة متعددة الخيارات، تتميز باقتصاد متنوع يوفر فرص عمل وسياحة وأماناً لنحو 200 جنسية، حيث يمارس الجميع أعمالهم وهواياتهم وثقافاتهم ولغاتهم، ويشعرون بأنهم جزء من هذه الإمارة وهذا البلد.

وأوضح أن فترات الحروب تؤثر في الجميع، إلا أن القدرة على التكيف والخروج منها يمثلان سبب نجاح دبي، بفضل رؤية قيادتها والخطط الاستراتيجية التي تبنتها، وأضاف أنه خلال العشرين عاماً الماضية مرت دبي بأزمات عدة، من بينها جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن ما تم تعلمه هو الخروج دائماً بقصص نجاح وفرص استثمارية يُفاجأ بها الجميع.

وأشار إلى أن جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والأنشطة التجارية في دبي تعمل بشكل طبيعي، في وقت يواصل القطاع الخاص أعماله، مدعوماً بالرؤية والحكمة والترابط المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الثقة المتبادلة بينهما.

ولفت إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، بصفته مركزاً فريداً باختصاصاته، أطلق مسبقاً 15 مؤشراً رئيساً للمخاطر، يتفرع منها 300 مؤشر فرعي، بهدف التنبؤ والاستعداد للمستقبل، مؤكداً أن دبي لا تنتظر الأزمات، بل تستعد لها مسبقاً.

وأكد أن دولة الإمارات ستحافظ على استقرارها وثقة مجتمعها واقتصادها، لتقدم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن مستوى الأمن المتوافر في الدولة مفقود في العديد من الدول ولم يحظ بالاهتمام الإعلامي الكافي.

وأكد أن الإمارة ستبقى مدينة للحالمين والطموحين ورواد الأعمال، لافتاً إلى استقرار الأسواق وتوافر السلع، مع مراقبة مستمرة لحماية المستهلكين ومنع أي زيادات غير مبررة.

وأضاف أن الدولة تحافظ على احتياطات واستراتيجيات كافية من السلع الأساسية، إلى جانب تنوع مصادر الاستيراد لضمان استمرارية الإمدادات، فضلاً عن وجود مخزون للأمن الغذائي يدعم السوقين المحلية والإقليمية.

واستذكر بن سليطين لقاءً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، حين قال سموه: «وللموج لما يثابر صبرٌ عجيبٌ عجيب.. يا ذا البعيد القريب الليل لازال عابر».

وأكد أن الوقت سيمضي وستبقى الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، ملاذاً آمناً على مستوى العالم.

