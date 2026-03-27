بسبب الأحوال الجوية.. شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعة إلى 60 كم/ساعة في بعض طرق الإمارة

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 60 كم في الساعة على عدد من الطرق الرئيسية في الإمارة، بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت شرطة أبوظبي في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، أبرز الطرق التي تم تخفيض السرعة عليها وهي: طريق الطف، وطريق الشيخ مكتوم بن راشد، وطريق الشيخ محمد بن راشد، وطريق الشيخ زايد بن سلطان، وطريق الشويب (الخضر-الشويب)، وطريق سويحان (دوار سويحان - ناهل)، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (المرفأ - بينونة)، وطريق أبوظبي – العين، وشارع الخليج العربي، وطريق أم الزمول (بو كرية - الوقن).