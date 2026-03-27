«القاسمي للولادة» يزرع جهاز تنظيم ضربات القلب لطفلة من الخُدَّج

نجح الفريق الطبي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب الدائم لطفلة من الخُدَّج (وُلدت في الأسبوع الـ27 من الحمل)، لتصبح من أصغر المرضى الذين خضعوا لهذا التدخل الدقيق بنجاح.

وأكدت مديرة المستشفى، الدكتورة صفية سيف الخاجة، أن التعامل مع الحالة بنجاح يُجسّد المستوى المتقدم من التكامل والتنسيق بين التخصصات والأقسام الطبية المختلفة في المستشفى، والتزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم رعاية صحية متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية. وشرح استشاري أمراض القلب عند الأطفال ورئيس مركز القلب في المستشفى، الدكتور أحمد الكمالي، أن المرحلة الأولى شملت تركيب جهاز خارجي مؤقت لتنظيم ضربات القلب، من خلال إجراء جراحي دقيق لتركيب الأسلاك اللازمة على الرغم من أن وزن الطفلة لم يبلغ كيلوغراماً واحداً، ما أسهم في استقرار وظائف القلب، ودعم نمو الطفلة.