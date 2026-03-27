إرشادات من المكتب الإعلامي لحكومة دبي خلال التقلبات الجوية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإمارة ستشهد حالة من التقلبات الجوية الليلة وحتى صباح الجمعة، وتكون الأمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، فيما تكون الرياح قوية أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأصدر المكتب عبر حسابه على منصة "إكس" إرشادات السلامة أثناء الرياح القوية وهطول الأمطار هي: الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق الجبلية، وتجنب ارتياد البحر، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

ودعا إلى الاتصال بأرقام الطوارئ عند الحاجة وهي: الدفاع المدني 997، الإسعاف 998، شرطة دبي 999، هيئة كهرباء ومياه دبي 991، هيئة الطرق والمواصلات بدبي 8009090، بلدية دبي 800900، دبي الصحية 80060.