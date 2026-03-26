بلدية أبوظبي تصدر إرشادات لأصحاب العزب خلال التقلبات الجوية

أصدرت بلدية أبوظبي، اليوم، إرشادات لأصحاب العزب خلال التقلبات الجوية.

ودعت البلدية عبر حسابها على منصة "إكس" إلى التأكد من تثبيت الأبواب والنوافذ بشكل محكم لتجنب تطايرها، وتوفير مأوى آمن للحيوانات يحميها من الأمطار والرياح، ورفع الأعلاف والمعدات عن مستوى الأرض لتفادي تلفها بالمياه، والتأكد من تصريف المياه بعيداً عن مواقع الحيوانات، وتجنب التنقل غير الضروري خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، ومتابعة النشرات الجوية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.