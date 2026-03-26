"الداخلية" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، تنبيهاً في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس": "تهيب الجهات المختصة بالجمهور الكريم بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل، وخفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور، وتجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه، وعدم ارتياد البحر أو الشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية".

وأضافت: "تؤكد الجهات المعنية أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، داعية إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية المعتمدة".