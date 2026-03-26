"الوطني للأرصاد" يوضح الحالة الجوية على الدولة خلال الساعات المقبلة

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
أفاد المركز الوطني للأرصاد بتواجد الموجة الرئيسية حالياً على أقصى غرب الدولة وسجلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة. 
 
وقال المركز إن الموجة تصل إلى أبوظبي مابين الساعة *01:00 إلى 03:00 فجر الجمعة، وتشمل دبي والسواحل الشمالية والمناطق الداخلية الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.
 
وأضاف أن الموجة تصل إلى المناطق الشمالية والشرقية ومنطقة العين مابين الساعة *04:00 إلى 05:00 فجر الجمعة* يصاحبها أمطار غزيرة. 
 
وأشار إلى أن بعض التكونات يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة حتى ليل الجمعة.

