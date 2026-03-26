"الوطني للأرصاد" يوضح الحالة الجوية على الدولة خلال الساعات المقبلة
أفاد المركز الوطني للأرصاد بتواجد الموجة الرئيسية حالياً على أقصى غرب الدولة وسجلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة.
وقال المركز إن الموجة تصل إلى أبوظبي مابين الساعة *01:00 إلى 03:00 فجر الجمعة، وتشمل دبي والسواحل الشمالية والمناطق الداخلية الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.
وأضاف أن الموجة تصل إلى المناطق الشمالية والشرقية ومنطقة العين مابين الساعة *04:00 إلى 05:00 فجر الجمعة* يصاحبها أمطار غزيرة.
وأشار إلى أن بعض التكونات يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة حتى ليل الجمعة.
