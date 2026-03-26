قرقاش: إدانة مجلس حقوق الإنسان بالإجماع للعدوان الإيراني يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها للقانون الدولي

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش على حسابه في منصة "إكس" إن: ‏إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق تمثل موقفًا دوليًا واضحًا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأضاف: "استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، وحق الدفاع عن النفس مكفول".

وأكمل: "‏استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلةً".