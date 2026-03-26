بلدية الشارقة تتعامل مع 2500 بلاغ لتجمعات مياه الأمطار وسقوط الأشجار

كشفت بلدية مدينة الشارقة أن مركز الاتصال التابع لها استقبل نحو 2500 بلاغ منذ بدء الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة، شملت تجمعات مياه الأمطار وسقوط أشجار واستفسارات متنوعة، مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعاً بسرعة ودقة وكفاءة من قبل الفرق الميدانية المختصة.

وأوضحت أن المركز يواصل تقديم خدماته على الرقم 993 على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وبلاغات الجمهور، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحويل البلاغات إلى الفرق العاملة في الميدان.

وأشارت إلى تخصيص قنوات اتصال إضافية، من بينها رقم لتلقي بلاغات القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بتجمعات المياه، وآخر للتواصل مع الفرق الميدانية، ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وتسريع وتيرة الاستجابة.