"الفارس الشهم 3" تواصل دعم غزة بدخول القافلة 328 محملة بـ "كسوة الأمل لأطفالنا في غزة"

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث حملت القافلة رقم 328 مبادرة "كسوة الأمل لأطفالنا في غزة"، والمخصّصة لتوفير الملابس والكسوة للأطفال، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، وإدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتضم القافلة، التي وصلت غزة، 15 شاحنة تحمل على متنها 270 طناً من الملابس وكسوة الأطفال، بما يسهم في دعم الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجات الأطفال الأساسية، ضمن نهج إماراتي راسخ يقوم على مدّ يد العون ومساندة الأشقاء في مختلف الظروف.

وتأتي هذه القافلة بمساهمة من عدد من المؤسسات والجهات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، وهي: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة زايد الخير، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش، من خلال المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، عمله على مدار الساعة في استقبال المساعدات وفرزها وتنظيمها وتجهيزها وتحريكها وفق الاحتياجات الإنسانية داخل قطاع غزة، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وتجسد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وحرصها المستمر على دعم الأشقاء في قطاع غزة، عبر قوافل إغاثية متواصلة تحمل الغذاء والدواء والكسوة، وتؤكد أن رسالة الإمارات الإنسانية ماضية في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.