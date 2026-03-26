إجراءات عاجلة عند توقف السيارة بسبب دخول المياه إلى المحرك

مع استمرار الحالة الجوية غير المستقرة وتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال اليوم، يصبح من الضروري توخي الحذر بشكل خاص عند قيادة السيارات. من أبرز المخاطر التي قد تواجه السائقين هو وصول مياه الأمطار إلى محرك السيارة، ما قد يتسبب في توقف المحرك أو تلف بعض المكونات الحيوية. ولحماية السيارة وتقليل الأضرار، هناك خطوات فورية يجب اتباعها عند حدوث هذا الموقف:

أولاً، إذا لاحظ السائق وصول مياه إلى المحرك، يجب إيقاف السيارة فوراً في مكان آمن بعيداً عن الطريق، وعدم محاولة تشغيل المحرك مرة أخرى قبل التأكد من خلوه من المياه. إعادة تشغيل المحرك في وجود مياه قد يؤدي إلى تلف المحرك بالكامل.

ثانياً، فتح غطاء المحرك بحذر لفحص الوضع الداخلي. من الضروري التأكد من أن جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية لا تزال جافة قدر الإمكان، وأن مستويات الزيت والسوائل لم تتأثر.

ثالثاً، إذا كانت كمية المياه كبيرة، يجب الاتصال بخدمة المساعدة على الطريق أو ورشة معتمدة لنقل السيارة بطريقة آمنة. محاولة قيادة السيارة في هذه الحالة قد تسبب أضراراً أكبر للمحرك وناقل الحركة.

رابعاً، بعد إزالة المياه أو بعد تدخل المختصين، يجب فحص نظام الإشعال، البطارية، فلتر الهواء، ونظام الوقود للتأكد من سلامتها قبل إعادة تشغيل السيارة.

خامساً، لتجنب تكرار المشكلة، ينصح بتجهيز السيارة بمطاطيات جيدة للطرقات المبتلة، وإغلاق فتحات المحرك بشكل محكم، وتجنب قيادة السيارة في الأماكن التي تتجمع فيها المياه بشكل كبير أو على الطرق المغمورة أثناء الأمطار الغزيرة.

في ظل توقع استمرار الأمطار اليوم، يُنصح السائقون باتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بهذه الخطوات الفورية للحفاظ على سلامة السيارة وتجنب أي أعطال مفاجئة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو حوادث على الطريق.