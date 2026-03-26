سلطان الجابر خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي: استعادة حرية الملاحة في «هرمز» الحل الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية

استقبل نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أمس، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى نائب الرئيس الأميركي، مشيداً بالعلاقات الثنائية ومؤكداً الحرص على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «سررت باللقاء مجدداً مع جي دي فانس في هذه المرحلة الحرجة، حيث أكدنا على أن أمن الطاقة يُعد ركيزة أساسية للأمن العالمي، وأن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية، كما شددنا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم».