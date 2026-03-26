الدفاعات الجوية تتعامل مع 357 صاروخاً باليستياً و15 «جوالاً» و1815 «مسيّرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع تسع طائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1815 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 166 بإصابات تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.