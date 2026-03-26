«طرق دبي» توقّع اتفاقية لإدارة وتنظيم حرم الطريق

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع «الاتحاد العقارية»، تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون لإدارة وتنظيم حرم الطريق في المواقع التابعة لـ«الاتحاد العقارية»، وذلك لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة في تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

ووقع الاتفاقية من قبل الهيئة، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا، كما مثّل «الاتحاد العقارية»، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة، عامر خانصاحب.

وقال حسين البنا: «تعكس الاتفاقية حرص الهيئة على تكامل الجهود والتعاون الوثيق مع (الاتحاد العقارية) لرفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة».

من جهته، قال المهندس عامر خانصاحب: «تمثّل هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً للتكامل بين المطورين والجهات التنظيمية في إمارة دبي، وتعكس التزام (الاتحاد العقارية) دورها كشريك فاعل في تطبيق التشريعات التي تنظم قطاع الطرق والبنية التحتية. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد حرصنا على توحيد المرجعيات، ورفع كفاءة إدارة حرم الطريق ضمن مشاريعنا التطويرية، لاسيما في منطقة موتور سيتي، بما يدعم استدامة الأصول، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة في دبي».

يذكر أن الهيئة وقّعت مجموعة من اتفاقات التعاون مع أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي.