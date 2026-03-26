تنسيق لحظي وتقنيات متطورة لضمان انسيابية حركة المرور في دبي

شهدت إمارات دبي والشارقة وعجمان، أمس، هطول أمطار غزيرة صاحبتها رياح نشطة، نتيجة الحالة الجوية التي أثّرت في الدولة، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع مستوى الجاهزية، وتفعيل خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحد من آثار التقلبات الجوية، وضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

وفي دبي، تواصلت الجهود الميدانية بوتيرة متسارعة، حيث انتشرت الفرق المختصة والآليات في مختلف المناطق للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بكفاءة واحترافية عالية، عبر عمليات شفط وتصريف فورية، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتقليل التأثيرات في الطرق الحيوية.

وأكد مدير إدارة التحكم الموحد النائب الثاني لفريق الأزمات والطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات، محمد آل علي، أن العمل مستمر على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الحالة الجوية، من خلال غرفة القيادة المشتركة في مركز التحكم الموحد، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم شرطة دبي وبلدية دبي والدفاع المدني بدبي، إلى جانب عدد من المطورين.

وأوضح أن غرفة القيادة المشتركة تمثل محوراً رئيساً في إدارة الحالة المطرية، حيث تُمكّن من اتخاذ إجراءات استباقية تسهم في تسريع الاستجابة للتعامل مع تجمعات المياه، وضمان سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية، لافتاً إلى أنها تعتمد على تقنيات متطورة ومتقدمة لرصد الحالة الجوية، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ما يتيح توجيه وتوزيع الكوادر والآليات ميدانياً وفقاً للبيانات اللحظية، والتدخل السريع لإزالة تجمعات المياه في أقصر وقت ممكن.

وفي الشارقة، واصلت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، من خلال فرق الطوارئ التي انتشرت في مختلف المناطق، مدعومة بمعدات وآليات متخصصة لشفط مياه الأمطار والتعامل مع البلاغات بشكل فوري، كما عملت الفرق على تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والتأكد من سلامة الطرق والبنية التحتية، إلى جانب التعامل مع أي أضرار أو تجمعات مائية قد تؤثر في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية.

وأكدت البلدية أن جاهزيتها تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على الاستجابة السريعة والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تقليل آثار الحالة الجوية، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

أما في عجمان، فقد كثّفت دائرة البلدية والتخطيط عجمان جهودها الميدانية، حيث واصل فريق «غيث عجمان» والفرق المساندة العمل على مدار الساعة، لضمان كفاءة تصريف مياه الأمطار، والحفاظ على سلامة البنية التحتية، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تشمل شبكة تصريف بطول 81.65 كيلومتراً، و28 محطة ضخ مدعومة بـ72 مضخة.

وأجرى المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، جولات تفقدية لعدد من المواقع الحيوية، شملت أحواض تجميع مياه الأمطار في الحميدية والحليو ومدينة محمد بن زايد، إضافة إلى متابعة جاهزية محطات التصريف في مناطق عدة، من أبرزها شارع السلام والنعيمية ومركز المدينة وشارع الشيخ زايد وشارع جزيرة أبوموسى، للتأكد من كفاءة الأنظمة وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

ودعت الدائرة الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز عجمان للاتصال على الرقم 80070، مؤكدة استمرار جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية بكفاءة عالية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز استدامة البنية التحتية.