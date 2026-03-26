«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى الصلاة بالبيوت في المناطق المتأثرة بالأمطار

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المصلين في مساجد الدولة إلى أداء الصلوات في بيوتهم، حرصاً على سلامتهم، ودفعاً للضرر عنهم، تأسياً بهدي النبي، صلى الله عليه وسلم، في مثل الأحوال الجوية السائدة في الدولة.

ووجهت الهيئة أئمة المساجد في المناطق كافة المتأثرة بالأمطار، لتنبيه الناس عبر مكبرات الصوت، بأن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، وفقاً لتقدير الحالة الجوية في كل منطقة.

ودعت الهيئة جمهور المصلين إلى التزام التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة في هذه الظروف الجوية، وأن يحرصوا على استثمارها بدعاء ربهم، عزّ وجلّ، وشكره، سبحانه، على ما أغاث به البلاد والعباد، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها من شر الأعداء والحاقدين.