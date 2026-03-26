شرطة الفجيرة تضبط 173 درّاجة نارية لإزعاجها السكان

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من ضبط ومصادرة 173 درّاجة نارية، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثّفة التي نفذتها أخيراً، والهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على النظام العام، عقب رصد ارتكاب قائديها مخالفات مرورية، إلى جانب التسبب في إحداث ضجيج وأصوات مزعجة، الأمر الذي أسهم في إقلاق الراحة العامة والإخلال بالسكينة بين المواطنين والمقيمين.

وأكّد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة العامة لتعزيز أمن الطرق، والحد من السلوكيات السلبية التي تُشكّل خطراً على مستخدمي الطريق، مشدداً على أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة والقوانين المرورية، وتجنّب الممارسات الخطرة أو غير القانونية.

وأشار إلى أن شرطة الفجيرة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات التي تمسّ بسلامة مستخدمي الطريق أو تؤثر في راحة المجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستقرة للجميع.