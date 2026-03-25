خلال 24 ساعة.. الفجيرة تسجل أمطاراً قياسية بواقع 46.6 ملم

سجّلت الأمطار المنهمرة على مناطق إمارة الفجيرة كميات قياسية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في ظل تأثر الدولة بحالة جوية نشطة اتسمت بتكاثر السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وأفاد المدير العام لمطار الفجيرة الدولي الكابتن إسماعيل البلوشي، بأن إمارة الفجيرة سجلت كمية أمطار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حوالي 46.6 ملم.

ودعا أفراد الجمهور إلى متابعة النشرات الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.