الأرصاد: تقلبات جوية في أبوظبي مع احتمال تساقط البَرَد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد إمارة أبوظبي حالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ من مساء الخميس 26 مارس عند الساعة 10 مساءً، وتستمر حتى الجمعة 27 مارس الساعة 4 بعد الظهر.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حيث يُتوقع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، قد يصاحبها سقوط حبات البرد على مناطق محدودة، مع رياح نشطة إلى قوية السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وناشد المركز الجمهور ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية، مؤكداً أهمية الابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والقيادة بحذر وفق الحدود المقررة للسرعة.

كما دعا إلى التأكد من توافر وسائل إنارة احتياطية، وتوفير معدات الإسعافات الأولية، وذلك في إطار تعزيز السلامة العامة خلال فترة التقلبات الجوية.