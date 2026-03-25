مركز دبي للأمن الإلكتروني يحذر من محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة
حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني، من تزايد محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة، خاصة المستلمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون سرعة تداول المعلومات لنشر رموز تدّعي تقديم تحديثات أو خدمات عاجلة.
وأضاف المركز أن هذه الرموز قد تؤدي إلى تثبيت برامج خبيثة على الأجهزة، أو توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية
