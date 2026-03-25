شرطة الفجيرة: نجاة قائد مركبة قبل انجرافها في أحد الأودية

تمكن قائد مركبة من النجاة دون إصابات، قبل أن تجرفها مياه أحد الأودية نتيجة قوة تدفق السيول، وذلك في منطقة الحلاه بدبا الفجيرة، في حادثة تعكس خطورة المجازفة بعبور مجاري الأودية أثناء جريانها.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم المخاطرة بعبور الأودية أثناء جريانها، لما تشكله من خطر داهم على الأرواح والممتلكات.